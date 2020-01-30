2020-01-30T10:15:33+03:00
Происшествия

Двоих подростков без сознания нашли на мосту в Кузбассе

Сейчас дети находятся в реанимации
Яна ПОПОВА
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Двоих подростков без сознания нашли на мосту в КузбассеДвоих подростков без сознания нашли на мосту в КузбассеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кузбассе двоих подростков: 14-летнюю девочку и 15-летнего мальчика – нашли на мосту в бессознательном состоянии. Сейчас детей отправили в реанимацию.

В среду, 29 января, в Ленинске-Кузнецком на мосту, находящемся на проспекте Кирова, прохожие обнаружили двоих подростков, которые находились в бессознательном состоянии.

Специалисты госпитализировали детей в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров. Врачи диагностировали у них тяжелое отравление неизвестным веществом.

– Подростков подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, оба до сих пор находятся без сознания, – сообщили в областном центре медицины катастроф.

В четверг, 30 января, по линии санавиации в город отправились специалисты-токсикологи из Кемерова. Они установят, что вызвало отравление, и разработают план дальнейшего лечения.

Отметим, в соцсетях распространились слухи, что дети могли отправиться снюсом, однако эту информацию не подтвердили. Сейчас специалисты Следственного комитета Кузбасса проводят доследственную проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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