В Кузбасс поступили утепленные автобусы большого класса

31 Янв. 2020 2020-01-31T06:34:10+03:00

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В Кузбасс поступили первые семь утепленных дизельных автобусов большого класса НЕФАЗ на 44 места каждый. Они предназначены как для городских, так и междугородних рейсов.

Новый транспорт область получила в рамках госконтракта по программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса». Цена одного автобуса составляет 7,3 миллиона рублей. По одному автобусу будет передано в автотранспортные предприятия Кемерова, Белова, Прокопьевска, Анжеро-Судженска и Ленинска-Кузнецкого. Еще два отправятся в Междуреченск - для обслуживания самого города и Мысков.

В первом квартале текущего года в регион должны прийти еще 54 новых автобуса. Они предназначены как для работы на городских маршрутах, так и для междугородных рейсов. И что главное - транспорт соответствует сибирским погодным условиям. А всего в первом полугодии автопарк Кузбасса пополнит 151 автобус, из них 78 - большого класса для рейсов междугороднего назначения. Это актуально, ведь износ автопарка региона в настоящее время составляет более 85 процентов.

- В 2020 году планируется заключить еще контракты более чем на 500 автобусов. Их должны будут вывести на маршруты до середины 2021 года. В результате парк государственных и муниципальных транспортных предприятий области обновится более чем на 60 процентов современными, комфортабельными автобусами большого или особо большого класса. В них используется газ или экологичное топливо класса «Евро-5», - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU