2020-02-03T10:31:47+03:00
Общество

Кузбасскую птицефабрику оштрафовали на 400 тысяч за зловоние и испорченную землю

Компания с таким штрафом не согласна
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасскую птицефабрику оштрафовали на 400 тысяч за зловоние и испорченную землюКузбасскую птицефабрику оштрафовали на 400 тысяч за зловоние и испорченную землюФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Компании «Кузбасский бройлер» выписан крупный штраф за испорченную землю и воздух. Однако компания отказывается платить.

Еще в 2018 году в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области стали обращаться новокузнечане. Они жаловались на зловония, которыми наполнился воздух в одном из районов. Специалисты проверили работу птицефабрики и установили, что предприятие серьезно нарушает земельное законодательство. Так, на землях сельскохозяйственного назначения размещались отходы производства, а это очень плохо сказалось на состоянии почвы.

- Лабораторная экспертиза проб грунта подтвердила качественное изменение состояния земель, в частности, исследованиями выявлено: валовое содержание мышьяка и свинца в исследованной почве превышает значения предельно допустимых концентраций, содержание цинка, меди и никеля также выше фонового, - сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. - Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения были выведены из оборота и не могли быть использованы по целевому назначению.

Компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей за невыполнение обязательств по рекультивации земель, однако руководство предприятия решило обжаловать постановление в суде. Однако и Новокузнецкий районный, и Кемеровский областной суды оставили в силе постановление Управления Россельхознадзора о штрафе. Так что компании «Кузбасский бройлер» все-таки придется заплатить за испорченный воздух и землю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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