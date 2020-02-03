3 Февр. 2020 2020-02-03T12:04:15+03:00

Два приятеля из Новокузнецка за год угнали семь иномарок Фото: Андрей КАРА

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Двое новокузнечан занялись кражей автомобилей. За год они успели украсть семь иномарок. При этом все они были одной и той же марки, но разных моделей.

Один из новокузнечан в январе 2019 года отправился на работу на личном автомобиле марки Toyota. Он оставил иномарку на автостоянке предприятия на Космическом шоссе, но после смены не обнаружил ее на месте. Ущерб составил более 800 тысяч рублей, и новокузнечанин обратился за помощью в полицию.

Автомобиль как в воду канул, а потом стали поступать заявления о краже машин той же марки от других автолюбителей. Всего в течение года пропало семь таких иномарок, при этом все они были оборудованы сигнализацией одной и той же фирмы. Общий ущерб составил порядка трех миллионов рублей.

Впрочем, автоворов сумели найти. Ими оказались два безработных приятеля 25-ти и 32 лет. При этом старший из них уже привлекался в ответственности за подобные преступления.

- Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленники при помощи устройства для сканирования и взлома автосигнализации похищали машины, а затем продавали по подложным документам целиком либо по частям, - сообщает подробности преступлений пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Четыре автомобиля удалось вернуть владельцам. Еще от одной иномарки остался кузов. Розыск еще двух машин продолжается. Приятелям же за кражи грозит до шести лет лишения свободы каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU