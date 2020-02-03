«Валит боком»: в Кемерове трамвай сошел с рельс и занял две полосы
В Рудничном районе Кемерова во второй половине дня 3 февраля произошло ДТП. Здесь сошел с рельсов трамвай.
Трамвай, следовавший по маршруту №10, сошел с рельсов около 16.45. вагон развернуло так, что он частично заблокировал проезжую часть проспекта Шахтеров.
«Валит боком»: в Кемерове трамвай сошел с рельс и занял две полосы.Видео: vk.com, "Регион 42"
«Полицейский разворот не получился, зато выворот какой!» - комментирует один из подписчиков в соцсетях, где появилось видео с места ДТП.
«Трамвайный дрифт!» - восхищается еще один подписчик.
«Валит боком», - вторит ему третий.
В пресс-службе «Кемеровской электротранспортной компании» отметили, что пострадавших при сходе трамвая с рельсов нет.
- На место выезжали специалисты, трамвай поставили на рельсы, - отметил представитель компании. – Движение было восстановлено в 17.40. Простой составил 55 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU