2020-02-03T16:42:53+03:00
Происшествия

«Валит боком»: в Кемерове трамвай сошел с рельс и занял две полосы

Движение трамваев восстановили через час [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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«Валит боком»: в Кемерове трамвай сошел с рельс и занял две полосы. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"«Валит боком»: в Кемерове трамвай сошел с рельс и занял две полосы. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"
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В Рудничном районе Кемерова во второй половине дня 3 февраля произошло ДТП. Здесь сошел с рельсов трамвай.

Трамвай, следовавший по маршруту №10, сошел с рельсов около 16.45. вагон развернуло так, что он частично заблокировал проезжую часть проспекта Шахтеров.

«Валит боком»: в Кемерове трамвай сошел с рельс и занял две полосы.Видео: vk.com, "Регион 42"

«Полицейский разворот не получился, зато выворот какой!» - комментирует один из подписчиков в соцсетях, где появилось видео с места ДТП.

«Трамвайный дрифт!» - восхищается еще один подписчик.

«Валит боком», - вторит ему третий.

В пресс-службе «Кемеровской электротранспортной компании» отметили, что пострадавших при сходе трамвая с рельсов нет.

- На место выезжали специалисты, трамвай поставили на рельсы, - отметил представитель компании. – Движение было восстановлено в 17.40. Простой составил 55 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Валит боком»: в Кемерове трамвай сошел с рельс и занял две полосы
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