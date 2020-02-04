Мужчина с костылем отобрал у кузбассовца фрукты, шоколад и спиртное

4 Февр. 2020 2020-02-04T05:20:46+03:00

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Звон стеклянных бутылок в пакете одного из жителей Прокопьевска прозвучал призывом для другого горожанина. Мужчина взял в руки костыль и ограбил незнакомца.

29-летний прокопчанин в прошлом году поддался осеннее хандре и отправился в гости к приятелю, чтобы за распитием спиртного улучшить настроение. Мужчины выпивали, и в какой-то момент гость решил выйти на улицу и подышать свежим воздухом. И тут он услышал мелодичный звон бутылок: их в пакете с продуктами нес 58-летний пенсионер. Тогда молодой мужчина взял в руки костыль, оставленный кем-то из жильцов в подъезде, и набросился на пенсионера. Он несколько раз ударил прокопчанина, сломав ему руку, забрал пакет и вместе с добычей скрылся.

В пакете были фрукты, шоколад, сигареты и спиртное. Удалось ли злоумышленнику с их помощью поднять себе настроение, неизвестно. Зато точно известно, что его вскоре задержала полиция.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 10 лет лишения свободы, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU