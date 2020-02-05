В Кузбассе выйдет новое издание Красной книги региона

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:59:46+03:00

В обновленной редакции снимут категорию «исчезающий» с некоторых видов и добавят те виды, для которых угроза уничтожения стала реальной

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В Кузбассе выйдет обновленная редакция Красной книги региона. В ней будут представлены актуальные сведения о животном и растительном мирах области.

Как рассказали в парламенте Кузбасса, в новом издании снимут категорию «исчезающий» с некоторых видов и добавят те виды, для которых угроза уничтожения стала реальной. Например, лен многолетний, можжевельник обыкновенный, суслик краснощекий, мышовка степная и некоторые другие.

– Сохранение видов растений и животных необходимо для сохранения биологического разнообразия и, как следствие, стабильности биосферы. Поэтому все вопросы, связанные с Красной книги, которая является приложением к региональному закону «О Красной книге Кемеровской области», очень важны для Кузбасса, – отметил заместитель председателя Парламента Кузбасса Юрий Скворцов.

Сейчас над изданием работают как кузбасские специалисты, так и ученые из Московского государственного университета, Московского педагогического госуниверситета, Томского госуниверситета, Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН. Книга выйдет свет уже в 2021 году. Ожидается, что проект издания появится уже к концу текущего года.

Напомним, специальное изучение и выявление редких видов животного и растительного мира Кузбасса ведется с 1993 года. Ее второе издание вышло лишь в 2012 году. Сейчас депутаты планируют переиздавать Красную книгу каждые десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU