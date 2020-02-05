В Кузбассе потеплеет до +3 градусов

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:55:31+03:00

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В четверг в Кузбассе ожидается существенное потепление. Синоптики Кемеровского гидрометцентра прогнозируют повышение температуры до +3 градусов.

В ночь на 6 февраля по области ожидается -4…-9 градусов, местами до -10…-15. Днем столбики термометра покажут -2…+3 градуса, правда в отдельных районах все же будет прохладней – до -7. Будет дуть южный ветер ночью со скоростью 2-7 метра в секунду, а вот днем порывы усилятся до 14 метров. По региону будет наблюдаться переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой и мокрый снег. Водителям стоит быть внимательней – на дорогах гололедица.

В Кемерове ночью столбики термометра покажут -6…-8 градусов, днем потеплеет до -1…+1 градуса. День пройдет преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU