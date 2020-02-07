7 Февр. 2020 2020-02-07T10:05:35+03:00

Два человека погибли в страшной аварии на трассе в Кузбассе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Кузбассе в пятницу, 7 февраля, около 8.00 часов произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате двое человек погибло, еще двое получили травмы различной тяжести.

Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, авария произошла на 85-ом километре дороги «подъезд к пгт Ижморский» в Ижморском районе. Здесь столкнулись автомобили Toyota Passo и Nissan X-Trail.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Passo выехал на встречную полосу, где столкнулся со вторым автомобилем.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир Toyota Passo. Второй пассажир Toyota Passo и водитель Nissan X-Trail получили травмы различной степени тяжести, - сообщили подробности в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU