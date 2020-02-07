Два человека погибли в страшной аварии на трассе в Кузбассе
В Кузбассе в пятницу, 7 февраля, около 8.00 часов произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате двое человек погибло, еще двое получили травмы различной тяжести.
Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, авария произошла на 85-ом километре дороги «подъезд к пгт Ижморский» в Ижморском районе. Здесь столкнулись автомобили Toyota Passo и Nissan X-Trail.
Предварительно установлено, что водитель Toyota Passo выехал на встречную полосу, где столкнулся со вторым автомобилем.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир Toyota Passo. Второй пассажир Toyota Passo и водитель Nissan X-Trail получили травмы различной степени тяжести, - сообщили подробности в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU