2020-02-08T10:49:43+03:00
Происшествия

В Шерегеше сошедший с крыши кафе снег завалил туристов

Три человека оказались под завалами
Екатерина РОМАНОВА
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В Шерегеше сошедший с крыши кафе снег завалил туристов. ФОТО: соцсетиВ Шерегеше сошедший с крыши кафе снег завалил туристов. ФОТО: соцсети
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Чрезвычайное происшествие случилось в Шерегеше в субботу, 8 февраля. Здесь сошедший с крыши кафе снег завалил нескольких человек.

В Шерегеше сошедший с крыши кафе снег завалил туристов.Видео: соцсети

Очевидцы в социальных сетях делятся фотографиями и видео с места ЧП. При этом автор снимков отмечает, что снег сошел с крыши кафе «Сусанин» и засыпал людей.

О том, что на горнолыжном курорте случилось ЧП, подтвердили в Агентстве защиты населения и территорий Кемеровской области. Как оказалось, работники кафе чистили снег на крыше заведения. Неподалеку, за оградительной лентой, на мангале готовился шашлык. Две женщины с ребенком подошли к мангалу, и буквально через несколько секунд с крыши сошла снежная масса.

- Ребенок не пострадал: он находился немного в стороне. А вот двух женщин засыпало снегом, - сообщает подробности ЧП Дмитрий Халецкий, начальник отдела СМИ и организации Агентства. – Когда прибыли спасатели, очевидцы ЧП уже расчистили завал, женщин освободили из-под снежной массы. Спасатели доставили обеих женщин к скоро помощи. Туристок доставили в больницу для обследования.

Также под завалом оказался работник сектора Е. От госпитализации мужчина отказался. Сейчас на месте, где сошел снег, ведутся работы по расчистке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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