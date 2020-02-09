Вандалы разрушили могилы на кладбище Кузбасса
Мародеры разрушили могилы на одном из кузбасских кладбище. Они разили памятники, раскидали цветы и сломали кресты. Об этом в социальной сети рассказал неравнодушный житель области.
По его словам, в Чертинском микрорайоне Беловского городского округа вандалы осквернили могил на местном кладбище. К посту мужчина прикрепил видеодоказательство – он снял на камеру место происшествие.
Вандалы разрушили могилы на кладбище Кузбасса.Видео: vk.com, "Типичное Белово"
На кадрах виден весь результат погрома: на могилах сломаны кресты и надгробия, а венки разбросаны по всей территории.
– Нет ничего святого у людей! – возмутился автор видеоснимка.
С ним согласились и пользователи социальной сети, которые подписаны на группу, в которой был опубликован пост. Они предположили, что на такое мог пойти лишь человек, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Отметим, мужчина также уточнил, что о происшествии он сообщил сотрудника полиции, которые должны провести все следственные мероприятия и выяснить, кто устроил погром.
–В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. В подразделении дознания межмуниципального отдела МВД России «Беловский» решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Вандализм». Преступников могут лишить свободы на три года, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU