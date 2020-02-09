2020-02-09T15:44:03+03:00
Происшествия

Сергей Цивилев выехал в больницу, где находятся пострадавшие в аварии на трассе Кузбасса

Люди получили серьезные травмы
Яна ПОПОВА
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Сергей Цивилев выехал в больницу, где находятся пострадавшие в аварии на трассе КузбассаСергей Цивилев выехал в больницу, где находятся пострадавшие в аварии на трассе КузбассаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выехал в Анжеро-Судженскую городскую больницу, где находятся пострадавшие в смертельной аварии на Кузбасской трассе.

Об этом рассказал источник «Комсомолки». Также поступила информация, что в серьезной аварии погибло два человека: водитель фуры погиб на месте, а пассажирка автобуса скончалась на операционном столе. Двое людей до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Кроме того,10 человек получают медицинскую помощь в приемном отделении, еще десять — в трамвпункте.

Напомним, в Кузбассе на трасе автодороги «Кемерово – Анжеро-Судженск» столкнулись грузовик и междугороднего пассажирского автобуса. Водитель фуры «Исудзу» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом «МАЗ», направлявшимся из Анжеро-Судженска в Кемерово.

Также Следственный комитет по Кемеровской области проведет доследственную проверку. Также на месте работают сотрудники других правоохранительных органов. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, о которых будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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