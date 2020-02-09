2020-02-09T16:58:52+03:00
Происшествия

Следственный комитет Кузбасса начнет проверку после смертельного ДТП

В аварии погибло два человека
Яна ПОПОВА
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Следственный комитет Кузбасса начнет проверку после смертельного ДТПСледственный комитет Кузбасса начнет проверку после смертельного ДТПФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кузбассе Следственный комитет начал проверку после смертельного ДТП на трассе. В трагедии погибло два человека: пассажирка междугороднего автобуса и водитель грузовика.

– По предварительной информации, ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса произошло на 60 км трассы Анжеро-СудженскКемерово, – сообщили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 9 февраля на автодороге в Яшкинском районе. Здесь при столкновении автобуса и грузовика погибли два человека - водитель фуры и пассажирка автобуса. Также получили травмы порядка 30 пассажиров автобуса и водитель. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

Отметим, также в настоящее время на месте автоаварии работают сотрудники ГИБДД, следователи территориального следственного комитета, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме того, поступила информация, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отправился в больницу, где получают первую медицинскую помощь те, кто получил травмы после серьезного дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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