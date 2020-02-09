2020-02-09T16:44:59+03:00
Происшествия

Прокуратура Кузбасса проверит безопасность перевозок пассажиров после смертельной аварии

Сейчас на месте трагедии работает прокурор Анжеро-Судженска
Яна ПОПОВА
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Прокуратура Кузбасса проверит безопасность перевозок пассажиров после смертельной аварииПрокуратура Кузбасса проверит безопасность перевозок пассажиров после смертельной аварииФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе на трассе столкнулись грузовик и междугородний автобус. В результате трагедии погибло два человека. После этого случая прокуратура проверит, как обеспечивалась безопасность людей при перевозке.

– На место происшествия выехал прокурор Анжеро-судженска. По факту дорожно-транспортного происшествия организована проверка исполнения законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров. Будет проверено, как обеспечивалась безопасность людей при перевозке, – сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 9 февраля на автодороге в Яшкинском районе, в котором получили травмы пассажиры автобуса. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

Отметим, также в настоящее время на месте автоаварии работают сотрудники ГИБДД, следователи территориального следственного комитета, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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