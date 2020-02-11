2020-02-11T16:11:16+03:00
Происшествия

В Анжеро-Судженске квартирного вора выдал оброненный телефон

Мужчина оставил гаджет на месте преступления
Ирина АВТУШКО
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В Анжеро-Судженске квартирного вора выдал оброненный телефонВ Анжеро-Судженске квартирного вора выдал оброненный телефонФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Анжеро-Судженске будут судить мужчину, который проник в чужую квартиру. Установить личность злоумышленника помог оброненный в чужом жилище телефон.

В сентябре прошлого года ранее судимый 42-летний житель Яйского района проник в дом 53-летней жительницы Анжеро-Судженска. Дверь хозяйка опрометчиво оставила открытой. Добычей незваного гостя стали четыре бутылки алкоголя и столько же плиток шоколада.

Когда злоумышленник уже покидал жилище, то незаметно для себя выронил телефон. С похищенной провизией рецидивист пришел к родственнику, где устроил застолье.

Вернувшаяся женщина обнаружила пропажу и обратилась в отдел полиции. При осмотре прилегающей к дому территории стражи порядка обнаружили чужой гаджет, а затем установили и задержали его владельца. Также выяснилось, что он причастен к совершению еще трех аналогичных преступлений.

-Похищая из жилищ местных жителей бытовую технику и электроинструменты, рецидивист сдавал ворованное имущество в комиссионные магазины, а вырученные деньги тратил на алкоголь. Общая сумма ущерба составила около 37 000 рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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