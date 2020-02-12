У кузбасского разреза за многомиллионные долги арестовали уголь

12 Февр. 2020 2020-02-12T06:12:12+03:00

У предприятия есть 10 дней, чтобы выплатить долг и вернуть имущество

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Одно из угольных предприятий региона задолжало по налогам, штрафам и госпошлинам 45 миллионов рублей. За это судебные приставы арестовали 13 тысяч тонн угля.

У одного из кузбасских разрезов накопился солидный долг: 46 миллионов рублей. Сложился он из задолженности по налогам, государственной пошлины и штрафов. Однако собственники разреза не торопились гасить долг даже после того, как к ним пришли судебные приставы. Вскоре было вынесено решение об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке. Кроме того, разрезу запретили совершать регистрационные действия в отношении самоходных машин. Это подвигло руководство разреза оплатить часть долга – 26 миллионов рублей.

Так как эта сумма не покрыла задолженность, приставы наложили арест на имущество разреза – 13 тысяч тонн угля общей стоимостью 19 миллионов рублей.

- Уголь оставлен на ответственное хранение, руководителя разреза предупредили об уголовной ответственности за любые незаконные действия с ним, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемервоской области. - Теперь у должника есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU