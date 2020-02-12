12 Февр. 2020 2020-02-12T07:38:12+03:00

Прокуратура сообщила о высоком загрязнении воды и воздуха в Кузбассе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Прокуратура Кузбасса рассказала о результатах проверки уровня загрязнения воды и воздуха в регионе. По данным ведомства, он остается высоким.

В надзорном органе отметили, что существенный вклад в загрязнение вносят угольные, металлургические и химические предприятия.

-В водные объекты сбрасывается более 355 миллионов кубометров загрязненных сточных вод - 23 процента от общего объема сброса, в атмосферный воздух выбрасывается более 1 миллиона тонн вредных (загрязняющих) веществ без очистки - 20 процентов от общего объема выброса, - подсчитали в ведомстве. - Основная причина − отсутствие очистных сооружений либо их неэффективная работа.

Отметим, что ранее объем сбрасываемых без очистки вод был выше – 433 миллиона кубометров. На это повлияла работа прокуратуры, по требованию которой с 2016 по 2019 год 12 предприятий ввели в строй очистные сооружения.

В общей сложности по постановлениям прокуроров к административной ответственности за нарушения в сфере водопользования привлечено 70 юридических лиц, наложено 4,7 миллиона штрафов.

Что касается охраны атмосферного воздуха, то здесь было привлечено к административной ответственности 37 юрлиц, размер штрафов составил 1,67 миллиона рублей. Также внесено 39 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 18 должностных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU