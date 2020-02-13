Экс-заместителя новокузнецкого мэра арестовали по подозрению в хищении

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:38:09+03:00

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Ближайшие два месяца бывший заместитель главы города Новокузнецка Андрей Федорчук проведет под стражей. Его арестовали по подозрению в хищении.

В четверг в Новокузнецке был арестован Андрей Федорчук, бывший замглавы города Новокузнецка по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС.

- В отношении Федорчука избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Он подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на исполнение муниципального контракта на оказание услуг в рамках подготовки к паводку, цитирует слова своего источника в правоохранительных органах ТАСС.

Андрея Федорчука отстранили от должности еще в марте 2019 года – за хищение бюджетных средств и подделку служебных документов. Известно, что в 2018 году он курировал работы по подготовке к весеннему паводку, при этом часть работ, которая фактически не проводилась, по документам была проведена как выполненная. На эти работы были составлены акты, под которыми стояла подпись главы города Сергея Кузнецова. Впрочем, позже подчерковедческая экспертиза определила, что подпись была поддельная. По предварительным данным, бюджету нанесен ущерб от этих махинация на семь миллионов рублей

ИСТОЧНИК KP.RU