В Кузбассе гробовщик платил полицейскому за информацию об умерших

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:04:38+03:00

За каждое такое перечислял ему по 4 000 рублей

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе будут судить агента похоронной службы, которого обвиняют в даче взятки полицейскому. он платил за информацию об умерших людях, чтобы потом предложить их родственникам свои услуги.

Как рассказали в СУ СКР России по кемеровской области, 40-летний житель города Белово, являясь агентом одной из ритуальных служб, договорился с должностным лицом – водителем дежурной части полиции – перечислять тому денежное вознаграждение за информацию об адресах умерших людей. Необходимые ему для работы сведения мужчина получал в период с февраля по октябрь 2019 года. И каждый раз после этого перечислял деньги со своего счета на счет сотрудника полиции – по 4 000 рублей за одно сообщение.

-О коррупционной составляющей работы полицейского информация поступила в ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области. Сотрудники провели оперативное мероприятие, и факт взяток подтвердился, - рассказали в кузбасском Следкоме.

Свою вину задержанный признал полностью, против него возбудили уголовное дело за дачу взятки должностному лицу. Следствие настаивает в качестве наказания назначить ему штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU