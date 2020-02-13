Женщина погибла при пожаре в кузбасском городе
Днем 13 февраля в Ленинске-Кузнецком случился пожар, который унес жизнь пожилой женщины. Ее супруг сейчас находится в больнице.
Женщина погибла при пожаре в кузбасском городе.ВИДЕО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"
Серьезный пожар произошел днем 13 февраля в Ленинске-Кузнецком. Здесь загорелась квартира, расположенная на последнем этаже пятиэтажного дома. Очевидцы сняли на видео пожар, а также сообщили о том, что хозяева квартиры – пожилая супружеская пара – серьезно пострадали.
- Пожар удалось ликвидировать в 13.26 силами четырех отделений пожарной охраны, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Кемеровской области. – В результате пожара сгорели вещи и мебель на общей площади 25 квадратных метров. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
То, что супружеская пара, которая находилась в квартире, серьезно пострадала, подтвердили в Кузбасском центре медицины катастроф.
Женщина погибла при пожаре в кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"
- Женщина 1940 года рождения скончалась до прибытия скорой помощи, - сообщили в пресс-службе центра. – Ее супруг, мужчина 1947 года рождения, в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.
Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU