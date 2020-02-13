2020-02-13T12:20:01+03:00
Происшествия

Женщина погибла при пожаре в кузбасском городе

Ее супруг сейчас находится в реанимации [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Женщина погибла при пожаре в кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"Женщина погибла при пожаре в кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"
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Днем 13 февраля в Ленинске-Кузнецком случился пожар, который унес жизнь пожилой женщины. Ее супруг сейчас находится в больнице.

Женщина погибла при пожаре в кузбасском городе.ВИДЕО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

Серьезный пожар произошел днем 13 февраля в Ленинске-Кузнецком. Здесь загорелась квартира, расположенная на последнем этаже пятиэтажного дома. Очевидцы сняли на видео пожар, а также сообщили о том, что хозяева квартиры – пожилая супружеская пара – серьезно пострадали.

- Пожар удалось ликвидировать в 13.26 силами четырех отделений пожарной охраны, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Кемеровской области. – В результате пожара сгорели вещи и мебель на общей площади 25 квадратных метров. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

То, что супружеская пара, которая находилась в квартире, серьезно пострадала, подтвердили в Кузбасском центре медицины катастроф.

Женщина погибла при пожаре в кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

Женщина погибла при пожаре в кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

- Женщина 1940 года рождения скончалась до прибытия скорой помощи, - сообщили в пресс-службе центра. – Ее супруг, мужчина 1947 года рождения, в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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