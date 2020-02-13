2020-02-13T13:23:59+03:00
Происшествия

Житель кузбасского города заснул в чужой машине и умер

Хозяину автомобиля не понравился незваный гость
Екатерина РОМАНОВА
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Житель кузбасского города заснул в чужой машине и умерЖитель кузбасского города заснул в чужой машине и умерФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель города Междуреченска по каким-то причинам решил переночевать в чужой машине. Ее владельцу это совсем не понравилось, и он обрушил весь свой гнев на незваного гостя.

44-летний житель Междуреченска в одну из сентябрьских ночей 2019 года вместе со своей подругой вышел на улицу и страшно удивился, когда заметил открытые окна в его автомобиле. Более того, в салоне машины явно кто-то был! Мужчина автомобилем не пользовался, но и допустить того, чтобы кто-то туда залез, он не мог. Как раз в это время из машины выскочил какой-то человек и бросился бежать.

Владелец авто с топором в руках стал преследовать злоумышленника, однако тот скрылся. Неожиданно он увидел возле теплотрассы пожилого мужчину. На вопрос, не видел ли он, кто забрался в машину, пожилой мужчина ответил отрицательно. И неосмотрительно назвал марку автомобиля, чем и выдал себя.

Владелец авто разозлился, когда понял, что именно этот мужчина сидел в его машине, и ударил 61-летнего собеседника обухом топора по груди и голове. А после этого отправился домой. Утром дворник нашел на улице бездыханное тело и вызвал полицию.

- Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти пенсионера стала закрытая травма грудной клетки, сопровождавшаяся травматическим шоком, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Примечательно, что ранее мужчина отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

Преступник признал свою вину. Сейчас он находится под стражей, ожидает рассмотрения дела в суде и вынесения приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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