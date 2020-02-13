2020-02-13T13:38:50+03:00
Происшествия

В Кузбассе ограбленный художник помог нарисовать портреты своих обидчиков

После этого полицейские их быстро задержали
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе ограбленный художник помог нарисовать портреты своих обидчиковВ Кузбассе ограбленный художник помог нарисовать портреты своих обидчиковФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Юрге двое подростков ограбили мужчину, но безнаказанными не остались. Он помог полицейский нарисовать их точные портреты, которые помогли в поисках.

В апреле прошлого года двое 17-летних горожан вечером в машине знакомого направлялись в Юргинский район. По дороге молодые люди взяли попутчика. На свою беду мужчина «засветил» перед подростками свой телефон, который показался тем очень дорогим.

Когда мужчина попросил водителя остановить машину, чтобы выйти, молодые люди по надуманным причинам тоже покинули машину. Вскоре они нагнали незнакомца и попросили телефон, чтобы якобы посмотреть, сколько времени. Однако тот понял, что целью малолетних злоумышленников является сам гаджет. Мужчина попытался убежать вдоль дороги, попутно пытаясь остановить проезжающие машины, но безрезультатно – подростки его догнали, избили и отобрали телефон.

Как выяснилось, похищенный гаджет действительно оказался дорогим, и подростки подрались из-за него, так как не смогли продать и поделить прибыль. В драке один разбил телефон о голову другого, чтобы вещь не досталась никому.

Пострадавший мужчина обратился за помощью в полицию. Он не только запомнил часть номера машины, но и, будучи художником-любителем, смог составить качественный фотопортрет нападавших.

Подростков быстро задержали. Суд приговорил каждого к двум годам условно, а также обязал возместить ущерб потерпевшему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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