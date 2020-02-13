Студентам из Китая в кузбасских вузах продлили каникулы

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:55:00+03:00

За парты они сядут не раньше марта

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Студенты из Китая, которые обучаются в кузбасских вузах, вынуждены оставаться на каникулах. По решению губернатора Сергея Цивилева, они не смогут приступить к учебе вместе с однурсниками.

Как рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сергей Цивилев, сейчас в вузах Кузбасса учатся 66 студентов из КНР. Большинство из них – 59 человек – перед Новым годом уезжали к себе на Родину. Однако позже не смогли вернуться обратно

- В связи со вспышкой коронавируса и карантинными мероприятиями въезд в РФ для граждан КНР временно ограничен – чтобы уменьшить риск заражения этой опасной болезнью, - отметил Сергей Цивилев.

Каникулы иностранным студентам из Китая продлены до начала марта. Однако они могут продолжать обучение дистанционно, при помощи интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU