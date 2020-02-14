14 Февр. 2020 2020-02-14T03:31:35+03:00

Мать из Кузбасса спасла детей от сожителя и попала под суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

У женщины из Киселевска и ее сожителя оказались слишком разные взгляды на воспитание детей. Эти разногласия, в конце концов, привели одного из них в больницу, а другого – за решетку.

40-летнийжитель Киселевска, воспитывая детей, все время срывался на крик. Это очень не нравилось матери детей – его 32-летней сожительнице. Поэтому процесс воспитания детей криками нередко заканчивался конфликтом между супругами. Так вышло и в тот раз.

Мужчина накричал на детей, а его возлюбленная заступилась за них. Ссора вспыхнула с новой силой, и женщина взяла в руки нож. Она ударила им мужчину в грудь. Однако потом она поняла, что натворила, обработала возлюбленному рану и уехала их дома. Мужчина же обратился за помощью в больницу.

Врачи сообщили о ножевом ранении в полицию, и женщину вскоре задержали. Она признала вину и заявила, что защищала детей.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи обвинения предусматривает в качестве наказания до 10 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской облfсти.

ИСТОЧНИК KP.RU