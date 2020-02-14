2020-02-14T06:22:28+03:00
Происшествия

Тело с отверткой в глазу нашли во дворе общежития в Кемерове

ЧП произошло в ночь на 13 февраля
Екатерина РОМАНОВА
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Тело с отверткой в глазу нашли во дворе общежития в КемеровеТело с отверткой в глазу нашли во дворе общежития в КемеровеФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Страшную находку сделали жители одного из общежитий в Кемерове. Прямо под окнами они обнаружили труп мужчины с отверткой в глазу.

В ночь с 12 на 13 февраля очевидцы обнаружили под окнами общежития на проспекте Ленина труп мужчины. По словам очевидцев, мужчина проживал в этом же доме.

- Убили мужчину в ходе распития спиртного. Насколько известно, сбросили с четвертого этажа, - написали очевидцы в соцсетях. - Женщина нашла его ранним утром под своим окном. В глазу была отвертка, уже арестованы несколько человек.

На месте убийства. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"

На месте убийства. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"

В Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области подтвердили: действительно, под окнами общежития было найдено тело 32-летнего мужчины. Как оказалось, застолье, во время которого он погиб, продолжалось несколько дней.

- Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначена экспертиза, которая установит точную причину смерти, - отметила помощник руководителя следственного управления по связям со СМИ регионального Следкома Ирина Мазеева. – Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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