Cмог снова накроет три крупных Кузбасских города

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:03:39+03:00

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В трех крупных городах Кузбасса: в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске – снова объявили режим «черного неба» или неблагоприятных метеоусловий. А это значит, что жителей ждет непроглядный смог и индустриальные закаты.

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в трех крупных городах региона было опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса. Это значит, что атмосфере будут накапливаться вредные примеси. В народе такое явление получило название «черное небо».

Специалисты рассказали, что предприятиям Кемерова порекомендовали сократить выбросы из-за объявленной степени опасности. Такие мероприятия должны пройти до 18.00 пятницы, 14 февраля.

Этому же примеру должны последовать и предприятия Новокузнецка и Прокопьевска: им посоветовали сократить вредные выбросы в атмосферу до 18.00 пятницы.

«В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения трех степеней, которым должны соответствовать три режима работы промышленных предприятий. При первом выбросы сокращаются на 15-20 процентов, при втором – на 20-40 процентов, при третьем – до 60 процентов», – указано в предупреждении.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение недели в Кузбассе порывы ветра буду достаточно слабыми – жителей ожидает маловетреная погода. Поэтому жители Прокопьевска, Кемерова и Новокузнецка могут наблюдать сильный смог и индустриальные закаты, которые получили название «черное небо».

ИСТОЧНИК KP.RU