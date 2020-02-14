2020-02-14T09:35:50+03:00
Общество

В Кузбассе снизились преступления с применением огнестрельного оружия

Всего за 2019 годов зарегистрировано 56 нарушений
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе снизились преступления с огнестрельным оружиемВ Кузбассе снизились преступления с огнестрельным оружиемФото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кузбассе на 30 процентов снизилось количество преступлений, где было применено огнестрельное оружие. Всего правоохранители зарегистрировали 56 таких нарушений.

Об этом рассказали специалисты ГУ МВД России по Кемеровской области. Они отметили, что года в Кузбассе отмечается снижение количества преступлений с применением огнестрельного оружия более чем на 30 процентов. В 2018 году зарегистрировал 81 такое нарушение, а в прошлом – 56 фактов. Также уже в текущем году существенно снизилась и преступность, связанная с незаконным оборотом оружия – до 38 фактов, то есть более чем на 68 процентов.

А вот в прошлом году кузбасские полицейские выявили около 390 нарушений правил хранения и ношения оружия, патронов к нему. 50 человек привлекли за стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах.

– За указанные правонарушения предусмотрена административная ответственность для граждан в виде административного штрафа в размере до 100 тысяч рублей, лишения права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок до трех лет, а также конфискации оружия и патронов к нему, – подчеркнул начальник отдела управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН Главного управления МВД России по Кемеровской области подполковник полиции Александр Кирпиченко.

Отметим, уже в 2020 году полицейские проверили более 3200 владельцев оружия и в результате выявили 26 нарушений в области правил хранения и ношения гражданского оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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