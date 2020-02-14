2020-02-14T12:18:03+03:00
Происшествия

Пожар со взрывом: в Кемерове сгорел частный дом

ЧП произошло в пятницу, 14 февраля [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Пожар со взрывом: в Кемерове сгорел частный дом. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"Пожар со взрывом: в Кемерове сгорел частный дом. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"
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В Кемерове утром в пятницу, 14 февраля случилось чрезвычайное происшествие. Здесь сгорел дом. При этом во время пожара были слышны взрывы.

Пожар со взрывом: в Кемерове сгорел частный дом.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Очевидцы выложили в соцсетях видео, на котором запечатлен пожар в одном из частных домов Кемерова. горожане, ставшие невольными свидетелями трагедии, отметили, что около девяти часов утра появилось пламя, а в 09.10 прогремел взрыв.

- На момент прибытия первого подразделения веранда и дом горели открытым пламенем, - сообщили подробности пожара в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара обгорели стены внутри дома, обгорела обрешетка крыши. Веранда сгорела полностью.

В ведомстве отметили, что общая площадь пожара достигла 75 квадратных метров. Предварительной же его причиной специалисты называют нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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