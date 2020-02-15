В центре Кемерова снесут 376 гаражей

15 Февр. 2020 2020-02-15T06:32:36+03:00

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Администрация Кемерова планирует демонтировать в Центральном районе областной столице 376 металлических гаражей. Об этом говориться в официальном Постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

В частности, речь идет о гаражах на улице 3-я Заречная.

-Принять решение о демонтаже незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, расположенных на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, по адресу: город Кемерово, Центральный район, юго-восточнее строения № 54 по улице 3-я Заречная, владельцы которых неизвестны. Вывоз и хранение демонтированных объектов и находящегося внутри них имущества осуществить силами специализированной организации, - говорится в документе.

Также отмечается, что все работы должны быть выполнены до 31 декабря текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU