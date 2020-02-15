Кузбассовцы почтили память погибших в Афганистане земляков

15 Февр. 2020 2020-02-15T08:18:52+03:00

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В Кемерове в субботу, 15 февраля, прошла акция памяти в честь годовщины окончания вывода советских войск из Афганистана. Участники почтили память тех, кто исполнял свой служебный долг за пределами страны.

Мероприятие началось с приветственных слов участников, которые сменила минута молчания и торжественное возложение цветов к памятнику Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах на Пионерском проспекте.

Участие в акции приняли около 300 человек – это ветераны военной службы, боевых действий, члены семей погибших воинов, депутаты областного и городского Совета народных депутатов, представители областной и городской администраций, общественных организаций и духовенства, студенты кадетских корпусов полиции и МЧС, юнармейцы Поста № 1 и общественного движения «Юнармия».

ИСТОЧНИК KP.RU