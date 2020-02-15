По Кузбассу прокатилась серия ночных пожаров

15 Февр. 2020 2020-02-15T09:04:03+03:00

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В буквальном смысле слова жаркой выдалась ночь для кузбасских пожарных. Сразу в нескольких городах и районах произошли возгорания.

В ночь на субботу, 15 февраля, в 2.14 вспыхнул частный дом и надворные постройки на улице Ручейной в Кемерове. Пожар удалось локализовать в 2.57, а вот потушить полностью – лишь через полтора часа поле этого. Всего к тушению возгорания привлекались 11 человек и три единицы техники.

А немногим позже, в 2.49, сигнал о возгорании поступил диспетчерам Прокопьевска. Звонивший сообщил, что загорелись частный жилой дом и веранды на улице Тюленевка. Здесь с пожаром удалось справиться быстрее – прибывшие на место 12 человек и четыре машины локализовали его в 3.10 и в 3.19 полностью потушили. Еще один частный дом загорелся в Новокузнецке на улице Володарского в 3.55. уже в 4.17 пожар был потушен. Как сообщили в кузбасском МЧС, на месте работали 20 человек и пять единиц техники.

Помимо частных построек минувшей ночью загорелись многоэтажки – одна на улице Цикличная в Прокопьевске в 4.16. Пожар был ликвидирован в 4.42, к его тушению привлекались 10 пожарных и три единицы техники. А в 4.41 поступило сообщение о пожаре на улице Майкопская в Киселевске. Огонь потушили спустя 19 минут, к этому было привлечено 11 человек и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU