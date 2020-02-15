В Кемерове возле парка Ангелов загорелся магазин
В субботу, 15 февраля, в районе 12 часов кемеровчане наблюдали, как по проспекту Ленина в сторону парка Ангелов проследовало несколько пожарных машин. Спасателям поступил сигнал о возгорании одного из магазинов неподалеку.
Кадрами пожарных машин, подъехавших к магазину, поделились очевидцы в сетях.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал поступил из продовольственного магазина, который находится на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского. На место выдвинулось шесть пожарных машин.
Пожар в магазине на проспекте Ленина в Кемерове.Видео: "Инцидент Кемерово"/ vk.com
Впрочем, еще до прибытия спасателей часть работников смогла сама ликвидировать возгорание, остальные эвакуировались из здания. Предварительно, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.
Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются, о пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU