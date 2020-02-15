2020-02-15T09:45:04+03:00
Происшествия

В Кемерове возле парка Ангелов загорелся магазин

На место выезжало несколько пожарных машин [Видео]
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Кемерове возле парка Ангелов загорелся магазин. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.comВ Кемерове возле парка Ангелов загорелся магазин. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.com
Изменить размер текста:

В субботу, 15 февраля, в районе 12 часов кемеровчане наблюдали, как по проспекту Ленина в сторону парка Ангелов проследовало несколько пожарных машин. Спасателям поступил сигнал о возгорании одного из магазинов неподалеку.

Кадрами пожарных машин, подъехавших к магазину, поделились очевидцы в сетях.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал поступил из продовольственного магазина, который находится на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского. На место выдвинулось шесть пожарных машин.

Пожар в магазине на проспекте Ленина в Кемерове.Видео: "Инцидент Кемерово"/ vk.com

Впрочем, еще до прибытия спасателей часть работников смогла сама ликвидировать возгорание, остальные эвакуировались из здания. Предварительно, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются, о пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове завершены работы по устранению порыва на трубопроводе
Новокузнецкие школьники поздравили ветеранов рисунками в подъездах
В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +3 градусов
Дом для социально незащищенных граждан начали строить в Кузбассе
42 маршрута из 82: в Новокузнецке изменят сеть общественного транспорта
В Кемерове возле парка Ангелов загорелся магазин
По Кузбассу прокатилась серия ночных пожаров
Кузбассовцы почтили память погибших в Афганистане земляков
«Я сбил человека»: в Юрге псеводоплемянник обманом выманил у пенсионерки деньги
В центре Кемерова снесут 376 гаражей
Новые порывы: ремонт трубопровода в Кемерове на ФПК пока не завершен
Невысокий мужчина в черном пропал в Кузбассе
Бензовоз протаранил легковушку в Кузбассе
Пожар со взрывом: в Кемерове сгорел частный дом
16-летний подросток пропал в Кемерове
Кузбассовцев предупредили об опасной погоде
Женщина и двое мужчин пострадали в ДТП в Ленинске-Кузнецком