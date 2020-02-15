В Кемерове возле парка Ангелов загорелся магазин

15 Февр. 2020 2020-02-15T09:45:04+03:00

На место выезжало несколько пожарных машин [Видео]

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В субботу, 15 февраля, в районе 12 часов кемеровчане наблюдали, как по проспекту Ленина в сторону парка Ангелов проследовало несколько пожарных машин. Спасателям поступил сигнал о возгорании одного из магазинов неподалеку.

Кадрами пожарных машин, подъехавших к магазину, поделились очевидцы в сетях.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал поступил из продовольственного магазина, который находится на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского. На место выдвинулось шесть пожарных машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/760976" frameborder="0"></iframe> Пожар в магазине на проспекте Ленина в Кемерове.Видео: "Инцидент Кемерово"/ vk.com

Впрочем, еще до прибытия спасателей часть работников смогла сама ликвидировать возгорание, остальные эвакуировались из здания. Предварительно, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются, о пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU