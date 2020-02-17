2020-02-17T07:16:04+03:00
Общество

Пиво и коктейли с ацетоном продавали в Новокузнецке

На оптовой базе обнаружили 30 тысяч бутылок
Екатерина РОМАНОВА
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Пиво и коктейли с ацетоном продавали в НовокузнецкеПиво и коктейли с ацетоном продавали в НовокузнецкеФото: Олег УКЛАДОВ
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Порядка 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли сотрудники УФСБ России по Кемеровской области на одной из оптовых баз Новокузнецка. Каждая бутылка несла угрозу здоровью и жизни потенциальных покупателей.

Контрафактный алкоголь находился на одной из оптовых баз города Новокузнецка и готовился к отправке в ларьки и небольшие торговые точки. Однако еще до того, как это случилось, опасные бутылки обнаружили сотрудники УФСБ России по Кемеровской области. Контрафактного алкоголя было около 30 тысяч бутылок. В основном – пивные напитки и коктейли. Когда образцы алкоголя прошли экспертизу, оказалось, что в них содержится ацетон, который образовался из-за использования некачественного сырья.

- Согласно заключению экспертов, указанное содержание ацетона в алкогольной продукции представляет опасность для жизни и здоровья человека, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о производстве, хранении, перевозке или сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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