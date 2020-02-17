Концентрация опасного вещества в воздухе Кемерова превысила норму в 18 раз
В Кемерове специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение опасного вещества – бензапирена – в 18 раз. Ранее жители областной столицы пожаловались на странный запах в разных районах города.
В управлении рассказали, что после многочисленных жалоб горожан эксперты провели замеры и выявили сильное превышение предельно допустимой концентрации трех отравляющих веществ: аммиака, сероводорода и бензапирена.
Эксперты отметили, что в воскресенье, 16 февраля, на улице Соборная они заметили 18-кратное превышение предельно допустимой концентрации бензапирена – вещества первого класса опасности, образующегося в результате горения и являющегося токсичным карцерогеном. Остальные вещества, сероводород и аммиак, превысили ПДК максимум в 2 раза.
Напомним, ранее сообщалось, что на прошлой неделе в двух городах Кузбасса, в Кемерове и Новокузнецке, обнаружили повышенную концентрацию различных вредных веществ, несмотря на то, что предприятия сократили выбросы на 20 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU