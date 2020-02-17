2020-02-17T10:10:51+03:00
Общество

Концентрация опасного вещества в воздухе Кемерова превысила норму в 18 раз

В воскресенье жители пожаловались на густой туман и странный запах
Яна ПОПОВА
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Концентрация опасного вещества в воздухе Кемерова превысила норму в 18 разКонцентрация опасного вещества в воздухе Кемерова превысила норму в 18 разФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение опасного вещества – бензапирена – в 18 раз. Ранее жители областной столицы пожаловались на странный запах в разных районах города.

В управлении рассказали, что после многочисленных жалоб горожан эксперты провели замеры и выявили сильное превышение предельно допустимой концентрации трех отравляющих веществ: аммиака, сероводорода и бензапирена.

Эксперты отметили, что в воскресенье, 16 февраля, на улице Соборная они заметили 18-кратное превышение предельно допустимой концентрации бензапирена – вещества первого класса опасности, образующегося в результате горения и являющегося токсичным карцерогеном. Остальные вещества, сероводород и аммиак, превысили ПДК максимум в 2 раза.

Напомним, ранее сообщалось, что на прошлой неделе в двух городах Кузбасса, в Кемерове и Новокузнецке, обнаружили повышенную концентрацию различных вредных веществ, несмотря на то, что предприятия сократили выбросы на 20 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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