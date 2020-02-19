2020-02-19T09:28:12+03:00
Происшествия

Пьяный пассажир поезда ударил новокузнецкого полицейского

До пункта назначения мужчина не доехал
Екатерина РОМАНОВА
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Пьяный пассажир поезда ударил новокузнецкого полицейскогоПьяный пассажир поезда ударил новокузнецкого полицейскогоФото: Екатерина РОМАНОВА
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Чтобы скоротать время в дороге, пассажир поезда, ехавший из Новосибирска, решил расслабиться при помощи алкоголя. Это решение оказалось ошибочным.

22-летний житель Новосибирска отправился в путь на поезде, которые следовал до Нижневартовска. Чтобы немного расслабиться в дороге, мужчина выпил некоторое количество алкоголя. Горячительные напитки лишили его способности вести себя культурно в общественном месте. Мужчина буянил, нецензурно выражался и всячески мешал другим пассажирам.

В Новокузнецке сотрудники транспортной полиции провели с дебоширом беседу и составили протокол, но тот по-прежнему вел себя буйно. Он отказался покидать вагон, активно сопротивлялся стражам порядка и даже ударил одного из них в голову. Тогда сотрудникам транспортной полиции пришлось применить физическую силу и специальные средства.

- В настоящее время Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК России в отношении гражданина возбуждено уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО. - Действующим законодательством за данное деяние установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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