Кузбассовцы предпочитают переезжать в Новосибирск

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:50:45+03:00

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Жители Кузбасса чаще всего рассматривают для переезда Новосибирск. Об этом рассказали эксперты портала по поиску работы «Зарплата.ру».

Статистики портала изучили отклики и резюме соискателей, ищущих работу в соседних регионах. Они выяснили, что жители Сибирского федерального округа чаще всего хотят переехать в Новосибирск. На вакансии там откликались кемеровчане, барнаульцы, красноярцы, омичи и томичи. Популярными профессиями в сибирском городе-миллионнике стали рабочие специальности и должности в транспортной сфере, розничной торговле и продажах.

Среди кемеровчан выбрали именно Новосибирск 49 процентов соискателей. На втором месте Томск, его доля в общем числе составила 14 процентов, а на третьем - Красноярск, туда хотят переехать 11 процентов тех, кто откликнулся на объявление о работе.

А вот жители Новокузнецка чаще ищут работу в Кемерове - резюме в этот город отправили 76 процентов соискателей.

ИСТОЧНИК KP.RU