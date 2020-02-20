2020-02-20T07:19:18+03:00
Общество

На Кузбасс надвигается сильная магнитная буря

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Ирина АВТУШКО
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На Кузбасс надвигается сильная магнитная буря. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВАНа Кузбасс надвигается сильная магнитная буря. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА
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Жителей Кузбасса ждет возмущенная геомагнитная обстановка. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН).

В феврале жителям области придется испытать на себе возбуждение магнитосферы. В ближайшие дни обстановка будет спокойной, а уже 26 февраля условная для экспертов «зеленая» зона сменится на «оранжевую» - это говорит о возмущении магнитного поля Земли.

Следом, в течение нескольких дней, обстановка стабилизируется, однако уже в среду, 4 марта, прогнозируется не просто геомагнитное возмущение, а буря силой 1 балл. 3 марта возмущение поля сохраниться, а в последующие дни обстановка стабилизируется.

На Кузбасс надвигается сильная магнитная буря. Фото: Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца

На Кузбасс надвигается сильная магнитная буря. Фото: Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца

ИСТОЧНИК KP.RU

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