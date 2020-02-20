Стоимость квадратного метра жилья в сельской местности установили в Кузбассе

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:00:27+03:00

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Правительство Кузбасса установило нормативную стоимость одного квадратного метра от общей стоимости жилья в сельской местности. В ткущем году она составила 23 490 рублей.

Об этом говорится в специальном постановлении, которое было опубликовано на сайте региональных властей. В документе указано, что мера была принята в рамках государственной программы по развитию сельских территорий.

Региональное постановление позволит рассчитать размер социальных выплат на строительство или приобретение жилья для людей, постоянно проживающих и работающих на сельских территориях Кемеровской области либо планирующих переехать и постоянно проживать и работать там.

«Установить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельских территориях Кемеровской области - Кузбасса на 2020 год в размере 23 490 рублей», - указано в документе.

Отметим, ответственным за исполнение постановления стал заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов. Оно уже вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU