В Кузбассе без газоснабжения остались 1800 домов

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:14:03+03:00

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1800 домовладений в Кузбассе остались без газоснабжения. О проблеме рассказал губернатор Сергей Цивилев, к которому обратились жильцы.

-Людям пообещали газовое отопление и даже провели сети. Жители приобрели оборудование, комплект которого стоит более 300 тысяч рублей, но газ им в дома не подали, - описал суть проблемы глава региона в своем Instagram. - Причина в том, что поставщик отказывается подавать газ в связи с тем, что не до конца оформлена техническая документация.

Он отметил, что сами газопроводы полностью соответствуют всем требованиям Ростехнадзора. Тем не менее, из-за бюрократических проволочек без голубого топлива остались 1800 домов в Кемерове, топках и кемеровском районе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/761947" frameborder="0"></iframe> Сергей Цивилев взял под личный контроль пробему с газификацией частного сектора.Видео: Сергей Цивилев/instagram

По решению губернатора была создана рабочая группа, в которую вошли представители прокуратуры, РЭК, УФАС по Кемеровской области, Росреестра, Ростехнадзора и других ведомств.

-Я дал им время до конца дня: к этому моменту вопрос должен быть решен, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU