В Кузбассе без газоснабжения остались 1800 домов
1800 домовладений в Кузбассе остались без газоснабжения. О проблеме рассказал губернатор Сергей Цивилев, к которому обратились жильцы.
-Людям пообещали газовое отопление и даже провели сети. Жители приобрели оборудование, комплект которого стоит более 300 тысяч рублей, но газ им в дома не подали, - описал суть проблемы глава региона в своем Instagram. - Причина в том, что поставщик отказывается подавать газ в связи с тем, что не до конца оформлена техническая документация.
Он отметил, что сами газопроводы полностью соответствуют всем требованиям Ростехнадзора. Тем не менее, из-за бюрократических проволочек без голубого топлива остались 1800 домов в Кемерове, топках и кемеровском районе.
Сергей Цивилев взял под личный контроль пробему с газификацией частного сектора.Видео: Сергей Цивилев/instagram
По решению губернатора была создана рабочая группа, в которую вошли представители прокуратуры, РЭК, УФАС по Кемеровской области, Росреестра, Ростехнадзора и других ведомств.
-Я дал им время до конца дня: к этому моменту вопрос должен быть решен, - отметил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU