2020-02-20T15:51:45+03:00
Происшествия

На кузбасском автовокзале зарезали мужчину

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком
Ирина АВТУШКО
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На кузбасском автовокзале зарезали мужчину. Фото: "ЧП Ленинск-кузнецкий"/ vk.comНа кузбасском автовокзале зарезали мужчину. Фото: "ЧП Ленинск-кузнецкий"/ vk.com
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В Ленинске-Кузнецком в четверг, 20 февраля, около 14.45, был обнаружен труп мужчины. Все признаки указывали на то, что смерть была насильственной.

По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Предварительно установлено, что водитель одного из междугородних автобусов увидел, как на перроне автовокзала конфликтуют двое мужчин. Потом один из них вдруг упал, а второй отошел от него с ножом в руке.

- Водитель задержал мужчину и позвал на помощь охрану. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего, а подозреваемый был передан сотрудникам полиции, - рассказали в ведомстве.

Задержанным оказался 54-летний местный житель. Выяснилось, что с марта 2019 года он состоит на учете в психдиспансере. Личность погибшего и мотивы преступления выясняются.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, уточняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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