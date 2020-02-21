21 Февр. 2020 2020-02-21T03:48:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из жителей города Прокопьевска отпилил себе ногу при помощи ножовки. Об этом сообщают невольные очевидцы случившегося.

Информация о том, что житель города Прокопьевска отпилил себе ногу, появилась в социальных сетях. Один из подписчиков прислал фотоснимки из больницы: на них запечатлен молодой человек без ноги, лежащий на каталке. Как отмечает автор снимков, молодой прокопчанини находился под воздействиев наркотических препаратов и был в неадекватном состоянии.

«Обезболил себе ногу и отпилил ее ножовкой. Медики наложили на бедро наркомана жгут, чем спасли его жизнь», - сообщает подписчик.

Житель кузбасского города отпилил себе ногу ножовкой. ФОТО: vk.com, "Плохие новости"

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU