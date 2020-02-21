2020-02-21T03:48:44+03:00
Происшествия

Житель кузбасского города отпилил себе ногу ножовкой

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы
Екатерина РОМАНОВА
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Житель кузбасского города отпилил себе ногу ножовкойЖитель кузбасского города отпилил себе ногу ножовкойФото: Екатерина РОМАНОВА
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Один из жителей города Прокопьевска отпилил себе ногу при помощи ножовки. Об этом сообщают невольные очевидцы случившегося.

Информация о том, что житель города Прокопьевска отпилил себе ногу, появилась в социальных сетях. Один из подписчиков прислал фотоснимки из больницы: на них запечатлен молодой человек без ноги, лежащий на каталке. Как отмечает автор снимков, молодой прокопчанини находился под воздействиев наркотических препаратов и был в неадекватном состоянии.

«Обезболил себе ногу и отпилил ее ножовкой. Медики наложили на бедро наркомана жгут, чем спасли его жизнь», - сообщает подписчик.

Житель кузбасского города отпилил себе ногу ножовкой. ФОТО: vk.com, "Плохие новости"

Житель кузбасского города отпилил себе ногу ножовкой. ФОТО: vk.com, "Плохие новости"

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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