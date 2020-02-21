Рецидивист с ножом ради сигарет напал на жительницу Кузбасса

21 Февр. 2020 2020-02-21T05:13:18+03:00

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Житель кузбасского города с ножом в руках напал на женщину. Ограбить горожанку не удалось, а вот попасть в руки стражей порядка – вышло.

41-летняя жительница Киселевска вечером возвращалась домой с работы. Неожиданной к ней подошел незнакомец с ножом в руках. Мужчина потребовал, чтобы горожанка отдала ему все ценные вещи и деньги, но оказалось, что для грабежа он выбрал не ту жертву. Женщина призналась налетчику, что денег у нее с собой нет, а из ценностей – лишь старый кнопочный телефон. Тогда налетчик забрал у горожанки пачку сигарет и скрылся. Потерпевшая же сразу сообщила о случившемся в полицию.

Сигнал о налетчике получили бойцы Росгвардии и тут же выехали на место происшествия. Они установили приметы подозреваемого и отправились на его поиски. Мужчину, подходящего под описание, они обнаружили спустя некоторое время. Тот попытался скрыться от росгвардейцев, но был задержан. Налетчиком оказался 43-летний мужчина, имеющий судимости за кражу, грабеж, нанесение легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской облатси, задержанного передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU