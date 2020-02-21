Голубоглазую женщину в горнолыжном костюме разыскивают в Кемерове
В Кемерове волонтеры поисково-спасательного отряда разыскивают Тамару Ворожцову. Женщина пропала 9 февраля 2020 года.
Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в последний раз 38-летняя Тамара Ворожцова выходила на связь 9 февраля 2020 года. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.
Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
В день исчезновения была одета в синий горнолыжный костюм, черные сапоги и темно-синюю шапку.
Если вам известно местонахождение Тамары Ворожцовой или вы готовы присоединиться к ее поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU