2020-02-21T04:09:51+03:00
Происшествия

Голубоглазую женщину в горнолыжном костюме разыскивают в Кемерове

О ней ничего не известной с 9 февраля
Екатерина РОМАНОВА
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Голубоглазую женщину в горнолыжном костюме разыскивают в Кемерове. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Голубоглазую женщину в горнолыжном костюме разыскивают в Кемерове. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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В Кемерове волонтеры поисково-спасательного отряда разыскивают Тамару Ворожцову. Женщина пропала 9 февраля 2020 года.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в последний раз 38-летняя Тамара Ворожцова выходила на связь 9 февраля 2020 года. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

В день исчезновения была одета в синий горнолыжный костюм, черные сапоги и темно-синюю шапку.

Если вам известно местонахождение Тамары Ворожцовой или вы готовы присоединиться к ее поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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