Об опасной погоде в праздники предупредили кузбассовцев

21 Февр. 2020 2020-02-21T07:23:52+03:00

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В Кузбассе ожидаются сложные погодные условия: ухудшение видимости до одного километра и менее, метели, сильный снег, а также гололедица.

Как рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции, в пятницу, 21 февраля, на территории Кузбасса выпадет снег и могут начаться метели, а видимость на дорогах составит не более одного километра. Такая же погода ожидается и 23 февраля.

Поэтому инспекторы ГИБДД рекомендует автомобилистам быть очень внимательными на дорогах, учитывать погодные и дорожные условия при выборе скорости, бокового интервала и дистанции. Не стоит прибегать к резким маневрам - они могут привести к потере управления.

- Пешим участникам движения стоит переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах. Перед тем, как ступить на дорогу, убедитесь, что водители вас увидели, а транспортные средства остановились. При движении в темное время суток и в непогоду используйте световозвращающие элементы, чтобы быть заметнее для водителей, - дополнили в ГИБДД Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU