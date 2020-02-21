Сергей Цивилев рассказал о судьбе шахты «Заречная»

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:21:45+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о том, какая ситуация сложилась на шахте «Заречная». По его словам, ситуация сложилась непростая.

- На сегодняшний день в составе управляющей компании «Заречная» находятся три шахты, - отметил глава региона. - К сожалению, эта группа шахт около пяти лет находится в состоянии банкротства. Сейчас там работает конкурсный управляющий, и 25 февраля заканчивается очередной срок продажи этого актива. Но на сегодня никто не подал заявку на его приобретение.

После окончания этого срока арбитражный управляющий будет осуществлять процедуру повторной продажи с понижением цены.

- Мы внимательно смотрим за ситуацией, - отметил Сергей Цивилев в ходе пресс-конференции. - Наша самая главная задача - чтобы не пострадали люди. Мы вмешиваемся в решения по выплате заработной платы, способствуем трудоустройству тех, кто хочет перейти на работу в другую компанию. Также тем, кто решил поменять специальность, в рамках отдельной программы организуем бесплатное обучение в вузах и профтехучилищах. Будем и дальше следить за ситуацией, но подчеркну, что проблема решится нескоро.

ИСТОЧНИК KP.RU