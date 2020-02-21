2020-02-21T09:31:28+03:00
Общество

Сергей Цивилев рассказал об ошибках в реформе здравоохранения Кузбасса

Сейчас руководство пытается наладить работу этой сферы
Яна ПОПОВА
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Сергей Цивилев рассказал об ошибках в реформах здравоохранения КузбассаСергей Цивилев рассказал об ошибках в реформах здравоохранения Кузбасса
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На отчетной пресс-конференции «500 дней» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о проблемах в сфере здравоохранения в регионе, а также объяснил, как сейчас они решаются и какие были допущены ошибки.

Вопрос о проблемах в сфере оказания медуслуг подняла главный редактор «Комсомольской правды» - Кемерово» Лариса Маруцак. Она отметила, что реформирование здравоохранения проходит неэффективно и качество оказания медуслуг растет слишком медленно.

Губернатор согласился, проблем в этой области очень много - они копились годами, поэтому быстрое решение вопроса найти просто невозможно.

- Мы работаем по нескольким направлениям. Во-первых, вошли во все федеральные программы и закупили очень много оборудования. Во-вторых, сейчас пытаемся решить вопросы, связанные с долгами медучреждений. Только в прошлом году на это было выделено 1,8 миллиарда рублей, - подчеркнул он.

Кроме того, в регионе слишком много больниц и поликлиник, часть из которых находится в ужасном состоянии. Сейчас все модернизируется.

- Были ошибки. При решении вопроса мы занимались экономическими проблемами, но упускали вопросы социальные. Также первичное звено здравоохранения наименее развито в области, - сообщил губернатор.

Отметим, сейчас ликвидируются поликлиники, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов, происходит замена машин скорой помощи, а также преобразуется система образования в медвузах и привлекаются специалисты из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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