Стали известны причины снижения добычи угля

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:56:50+03:00

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В Кузбассе наблюдается снижение объемов добычи угля. В этом году планируется добыть черного золота меньше, чем в 2019 году, на 11 процентов.

Главная причина этой проблемы - снижение стоимости энергетического угля на мировом рынке. Еще один фактор - смещение направления торговли из Атлантического в Азиатско-тихоокеанский регион.

- Этот вопрос был поставлен очень остро. И в августе 2018 года по нашему настоянию была создана специальная комиссия, которая приняла решение развивать Восточный полигон, способствующий выходу Кузбасса на Азиатско-Тихоокеанский регион. Мы сделаем все, чтобы развитие этого полигона было закончено четко в срок, - подчеркнул губернатор.

Штатных сокращений в отрасли немного. Руководители пытаются сохранить коллектив и предоставить профессионалам рабочие места.

Прямую трансляцию отчетной пресс-конференции губернатора Сергея Цивилева «500 дней. Время новых побед», посвященную подготовке к празднованию 300-летия Кузбасса, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU