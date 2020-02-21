Сергей Цивилев рассказал о судьбе автодороги Томск - Тайга

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:20:41+03:00

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Во время отчетной пресс-конференции губернатору был задан вопрос о судьбе автодороги Томск - Тайга. Поводом для поднятия темы послужила ситуация, в которой оказался поселок Сураново в Тайгинском городском округе.

Сейчас с большой землей поселок связывают только железная дорога и летом технологическая дорога, проходящая вдоль железнодорожных путей. В асфальтном исполнении пути до населенного пункта никогда не было. Жители очень надеются на трассу Томск - Тайга. Сергей Цивилев отметил, что работы по проекту ведутся по графику.

- С губернатором Томской области у нас подписано соглашение о совместном строительстве магистрали, - рассказал глава региона. - Она нужна и для поселка, и в целом для полноценного сообщения между регионами. Средства на проектирование трассы были выделены двумя областями пропорционально тем участкам, что пролегают по их территориям. Мы свою часть уже передали компании-проектировщику из Томска, которая близка к завершению работ. После этого мы вынесем проект на публичное обсуждение. Следующим этапом станет передача проекта в Госэкспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU