Муниципальных управляющих компаний в Кузбассе станет больше

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:28:16+03:00

Об этом на отчетной пресс-конференции рассказал губернатор Сергей Цивилев

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на отчетной пресс-конференции «500 дней. Время новых побед» рассказал о переводе некоторых частных управляющих компаний в муниципальное владение.

Он отметил, что некоторые компании, находящиеся под управлением московских фирм, уже перешли в руки муниципального управления. У части компаний закончился договор, а другие не выполнили условия контракта - лицензию на деятельность забрали через суд.

- Я считаю, что небольшой объем компаний все равно должен находиться в руках частных предприятий, чтобы создать условия здоровой конкуренции. Однако это касается лишь эффективных частных компаний, неэффективные мы ликвидируем, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отметим, прямую трансляцию отчетной пресс-конференции губернатора Сергея Цивилева «500 дней. Время новых побед», посвященную подготовке к празднованию 300-летия Кузбасса, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU