Для Юргинского машзавода ищут инвестора

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:30:08+03:00

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Во время отчетной пресс-конференции, посвященной подготовке к предстоящему празднованию 300-летия Кузбасса, местные журналисты обратились к губернатору Сергею Цивилеву с вопросом о дальнейшей судьбе Юргинского машиностроительного завода. Напомним, сейчас на предприятии введена процедура банкротства.

- К сожалению, вынужден констатировать, что руководство завода, несмотря на все способы поддержки с нашей стороны, не справилось с задачей оздоровления «Юрмаша». В конце года мы приблизились к плохой ситуации, когда были и задолженность по зарплате, и проблемы с отапливающей город Юргинской ТЭЦ. Нам пришлось решать все в ручном режиме, - описал ситуацию Сергей Цивилев.

Он отметил, что для завода ведется поиск потенциального инвестора. Однако сдерживающим для него фактором являются крупные долги предприятия и накопленные годами проблемы. Завод, находящийся в стадии банкротства, будет продавать арбитражный управляющий.

- Считаю, что это самый правильный на данный момент вариант - поиск инвестора именно через процедуру банкротства, - отметил губернатор. - Тогда он получит возможность развивать «чистое» предприятие, не обремененное долгами.

Вмешиваться в процедуру банкротства власти не могут, однако со своей стороны они обратились в Правительство России с предложением продлить льготы для резидентов ТОСЭР, которые были рассчитаны на три года и в скором времени истекают. Тогда предприятие станет еще более привлекательным для инвестора.

ИСТОЧНИК KP.RU